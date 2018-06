Aeroporto, c'è l'ok dell'Enac alla cordata: il Ridolfi tornerà a volare

L'aeroporto di Forlì tornerà a volare. L'Enac, l'Ente nazionale aviazione civile, ha approvato l’aggiudicazione dell’aeroporto di Forlì al gruppo di imprese private che ha partecipato al bando per la gestione. A dare l'annuncio con un post su Facebook è il deputato Marco Di Maio, il quale aggiunge: "Ora comincia l’iter di certificazione dello scalo, necessaria per poterlo poi riportare in attività". La società che ha presentato la propria proposta per la gestione dello scalo "Luigi Ridolfi" vede coinvolti tra gli altri Ettore Sansavini del Gruppo Villa Maria e Giuseppe Silvestrini, già presidente di Unieuro . Insieme a loro, anche alcune importanti realtà imprenditoriali del territorio come Cmc, Orogel, Ponzi, Cittadini dell’Ordine, oltre a Orienta Partners che è anche stata ideatrice del progetto di rilancio dell’aeroporto Ridolfi di Forlì.