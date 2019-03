Prende forma il nuovo sito internet dell'aeroporto Luigi Ridolfi di Forlì

"La vita è un viaggio, e chi viaggia vive due volte": questa la frase che campeggia nella homepage del nuovo sito internet ufficiale dell'aeroporto Ridolfi di Forlì. L'annuncio è stato dato sulla pagina Facebook dello scalo forlivese. Diverse le sezioni del portale, ancora in fase di costruzione, tra cui il menu "corporate" in cui si legge che la società sta raccogliendo delle manifestazioni di interesse da parte di operatori specializzati per i vari servizi da attuare: sorveglianza, movimentazione bagagli , pulizie, carburanti e altro ancora.



Nel sito internet, quando completo, dovrebbero trovarsi anche molte informazioni utili per i viaggiatori da e per Forlì, come hotel, noleggi auto, banche, area shopping, servizi vip, bar e ristorazione oltre, ovviamente, alla sezione dedicata ai voli in partenza e in arrivo nella città mercuriale.