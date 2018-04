Aeroporto, i sindacati: "L'interesse della cordata un segnale importante"

L'interesse della cordata di imprenditori romagnoli per l'aeroporto di Forlì? "Un segnale importante per la città, per l’economia e per la Romagna tutta". E' quanto affermano Cgil, Cisl e Uil attraverso i segretari Paride Amanti, Vanis Treossi e Luigi Foschi. I sindacati ritengono "che una opportunità come quella di avere un aeroporto venga sfruttata, mai come ora il volo è il sistema di trasporto più utilizzato nel mondo. Ogni giorno le compagnie aeree aprono nuove rotte e coloro che si imbarcano su un aereo per lavoro o per vacanza sono in continua ed esponenziale crescita. Scali che fino ad alcuni anni fa operavano in regime di normalità, sono ormai alla saturazione e sempre più sono necessarie joint venture".

Con questa società composta da imprenditori seri e conosciuti, tutta la comunità e noi stessi, ci auspichiamo che la vicenda dell’Aeroporto possa avere uno sviluppo positivo", proseguono i sindacati, che si dicono "disponibili fin da subito a sedersi a un tavolo per parlare di un piano industriale e portare un apporto propedeutico allo sviluppo e rilancio dello scalo forlivese, in quanto siamo convinti che una infrastruttura di tale portata, con obiettivi di servizi di qualità ed efficienza, vada accompagnata da altrettanta qualità di chi ci opera e del suo appropriato riconoscimento contrattuale. Noi ci crediamo e ci abbiamo sempre creduto e oggi possiamo dire che non siamo stati i soli. Restiamo quindi in attesa che le ultime verifiche chieste dall’Enac ai futuri gestori del “Ridolfi” vengano esperite, per iniziare un percorso comune su cui costruire le basi della crescita di questa importante realtà".