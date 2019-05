Aeroporto, il neo presidente di Federalberghi Ravenna: "Forlì stringa un accordo societario col Marconi"

"L’aeroporto di Forlì dovrebbe creare una sinergia o ancor meglio un accordo societario con l’aeroporto Marconi di Bologna". Ne è convinto il nuovo presidente di Federalberghi Confcommercio Ravenna Raffaele Calisesi, che sostituisce Nicola Scialfa, per oltre sette anni presidente della Federazione.

"Questo sarebbe necessario per evitare all’aeroporto di Forlì i costi che le compagnie aeree chiedono per attivare nuove rotte - ragiona Calisesi -. I nuovi flussi turistici si muovono con l’aereo e per intercettarli abbiamo bisogno di avere uno scalo vicino a noi".

Prosegue nel suo focus il neo presidente di Federalberghi Confcommercio: "L’esperienza del Veneto ci insegna che possono coesistere sullo stesso territorio diversi aeroporti, tra di loro strettamente legati: ciò può portare a risultati, in breve tempo, importanti così come è già accaduto nel Veneto, attualmente regione leader nel turismo in Italia".