Aeroporto, il sindaco non si tira indietro: "Il Ridolfi è fondamentale, saremo a fianco della società"

“Questa Amministrazione farà tutto il possibile, per quanto di propria competenza, per risolvere l’improvvisa situazione di stallo venutasi a creare nel percorso di riapertura del Ridolfi”. A dirlo è il Sindaco Gian Luca Zattini che sulla vicenda dell’aeroporto forlivese aggiunge: “personalmente mi attiverò con tutti le parti in causa per sederci attorno a un tavolo e trovare una ‘via d’uscita’ a questa incresciosa situazione tenuto conto, in primo luogo, dello sforzo imprenditoriale della società aggiudicataria del bando, FA srl, e delle persone che in questi mesi hanno investito con coraggio nel rilancio dello scalo".

"Il Ridolfi è un’infrastruttura strategica non soltanto per il Comune di Forlì, ma per tutta la Romagna. È per questo motivo che in questa fase, più di altre, deve prevalere l’interesse comune e l’impegno trasversale di ognuno di noi a riaprire un’infrastruttura fondamentale per il rilancio economico, ma anche occupazionale, dell’intero comprensorio forlivese. Abbiamo il dovere, come Amministrazione, di stare al fianco dei vertici di FA srl e di metterci al loro servizio nella speranza di superare insieme, e nel più breve tempo possibile, questa spiacevole impasse. Cosa che faremo” – conclude Zattini – “con coraggio e a testa alta ben sapendo che le aspettative sono elevate ma che è compito nostro soddisfarle.”