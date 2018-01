Agricoltura, forum con il PD su raccolta frutta, infortuni e formazione

Il Forum Agricoltura del PD forlivese ha organizzato un incontro sul tema della sicurezza, in particolare su revisione delle trattrici, adeguamento carri raccogli frutta, prevenzione infortuni in campagna, formazione degli addetti alla conduzione e utilizzo delle macchine agricole, assicurazioni infortuni e avversità atmosferiche. L’appuntamento è per lunedì 15 gennaio, alle 19.30, alla Sala Europa della Fiera di Forlì (Via Punta di Ferro, 2)

I saluti introduttivi sono affidati a Valentina Ancarani, segretario territoriale PD Forlivese, Davide Drei, sindaco di Forlì e presidente della Provincia di Forlì-Cesena e Marco DI Maio, deputato membro delle commissioni Finanza e Affari istituzionali. E’ stato invitato il ministro per le Politiche agricole, alimentari e forestali Maurizio Martina. Intervengono Simona Caselli, assessora Agricoltura, Caccia Pesca Regione Emilia-Romagna, Valtiero Mazzotti, direttore generale Agricoltura, Caccia Pesca Regione ER, Vincenzo Laurendi e Alessandro Gandini esperti del settore sicurezza in agricoltura, e un rappresentante del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro AUSL della Romagna. Conduce Sauro Angelini, direttore di Agrilinea.

Sono invitate le rappresentanze sindacali agricole e gli addetti ai lavori del comparto agroalimentare. Il dibattito televisivo, che vedrà la collaborazione tecnica dell’azienda La Commerciale Agricola di Forlì, sarà ripreso dalle telecamere di Agrilinea e pubblicato su piattaforma Sky e digitale terrestre.