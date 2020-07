Agricoltura, sindaco e vicesindaco in visita alla Kws: "Un'eccellenza del nostro sistema produttivo"

“L'azienda "Kws" è una eccellenza del nostro sistema produttivo e come amministratori comunali siamo fieri di poter avere a Forlì una delle sedi principali di questo grande gruppo internazionale”. Le parole del sindaco Gian Luca Zattini sono giunte al termine della visita effettuata insieme al vicesindaco Daniele Mezzacapo allo stabilimento industriale presente nel comparto di Villa Selva. Ad accogliere e accompagnare la delegazione civica nella sede amministrativa e del centro produzione romagnolo sono stati i responsabili di Kws che hanno illustrato attività, organici e obiettivi, sottolineando l'intenzione di dar corpo a un progetto di ulteriore crescita con potenziamento delle lavorazioni, possibilità di espansione e maggiore occupazione.

Kws è una azienda di vertice a livello internazionale che da oltre 160 anni opera nella produzione e nella vendita di sementi per diverse colture, al supporto di un’agricoltura altamente produttiva in tutto il mondo. I numeri del gruppo, che ha la propria sede centrale in Germania, sono decisamente imponenti con oltre 5mila e 500 dipendenti, una rete di stabilimenti e di commercializzazione diffusa in 70 nazioni, e una massima attenzione, sostenuta da investimenti e attività, in ricerca e sviluppo. A Forlì lo stabilimento Kws esiste dal 1998 ed è il principale punto di riferimento per l'Italia. Circa il 70% del seme di bietola utilizzato in tutta Europa è riprodotto in questo stabilimento che ospita anche la rete logistica del mais, sorgo, girasole, soia e colza per il mercato del bacino mediterraneo.