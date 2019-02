Agriturismo forlivese in lizza per rappresentare l'Emilia-Romagna al Festival degli Agrichef

Ci sarà anche Casa Molinari di Santa Maria Nuova di Bertinoro fra i 7 agriturismi associati a Cia-Agricoltori italiani che martedì saranno in lizza per rappresentare l'Emilia-Romagna alla IV edizione del Festival degli Agrichef. All’insegna del motto “IncontriamoCiatavola”, gli Agrichef sono rappresentanti del territorio e divulgatori della tradizione, capaci di amalgamare i saperi della cultura contadina con il recupero di ricette antiche e la valorizzazione di luoghi e tipicità autoctone.

Nelle selezioni regionali di martedì a Castelfranco Emilia, Casa Molinari proporrà il piatto “Fiori d’inverno”, involtino cavolo verza con ricotta, nocciole e crema di patate. L'Agrichef vincitore fra i 7 agriturismi sarà decretato da una giuria composta, fra gli altri, da Carlo Aberto, chef della Lumira di Castelfranco, e Luca Bonacini, giornalista e critico gastronomico.

L’evento, organizzato da Turismo Verde, l’associazione agrituristica della Cia, nasce per promuove e valorizzare i piatti tipici regionali anche attraverso la collaborazione con gli istituti alberghieri e ad indirizzo enogastronomico, fucina dei futuri ambasciatori del cibo italiano nel mondo. L’appuntamento emiliano-romagnolo, insieme alle altre tappe in tutte le regioni, andrà ad arricchire un corposo ricettario frutto della cultura contadina. La finale nazionale della competizione si terrà a Roma in aprile.

Cia - Agricoltori Italiani, con oltre 900mila iscritti è una delle maggiori organizzazioni agricole professionali europee. Ha una presenza capillare sul territorio nazionale con sedi regionali, provinciali e zonali. Cia Romagna associa oltre 18mila iscritti: di questi circa 6mila sono imprese. 35 le sedi distribuite nelle zone del forlivese-cesenate, del ravennate e del riminese.