Ai nastri di partenza un corso Irecoop per tecnico nei processi dell'agroindustria

Irecoop Emilia Romagna, in collaborazione con Università di Bologna - Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria, l’Istituto Tecnico Garibaldi-Da Vinci di Cesena, il Liceo Scientifico di Forlì e le principali aziende agroalimentari della regione, ha organizzato la terza edizione del corso Tecnico dei sistemi integrati sicurezza–ambiente-qualità nei processi dell’agroindustria finanziato dalla Regione Emilia Romagna e rivolto a 20 giovani. Il corso (800 ore comprensive di testimonianze, visite guidate e stage) è gratuito e si svolgerà da novembre a luglio nella sede di Irecoop di Forlì, viale Italia 47.

Il tecnico ambiente-sicurezza-qualità trova impiego nelle imprese di trasformazione agroalimentare e in ditte di consulenza poiché è competente nella progettazione, sviluppo, certificazione e controllo dei sistemi di gestione qualità e igiene dei processi della trasformazione agroalimentare (Sgq, Haccp), di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (Sgsl), di gestione della prevenzione dell’inquinamento; si occupa della riduzione dell’impatto ambientale e della prevenzione di incidenti rilevanti (Sga) di cui promuove l’organizzazione integrata a partire da una valutazione sistemica del rischio (Hse); si occupa della gestione dell’energia (Sge) ed effettua la valutazione di impatto ambientale dei prodotti agroalimentari in ottica di filiera (Lca).

Il corso offrirà alle tante imprese del sistema agroalimentare che si sono rese disponibili per accogliere gli stagisti, l’opportunità di conoscere le competenze in possesso dei ragazzi che frequenteranno il corso, e di valutare futuri inserimenti. Il corso è particolarmente indicato per diplomati negli istituti tecnici e per quanti, anche laureati, intendano acquisire una professionalità nel campo delle certificazioni. Per partecipare alla selezione occorre iscriversi entro il 31 ottobre. Per info è possibile rivolgersi a Daniela Selvi (telefono 0543/370671, mail selvid@irecoop.it; portale web www.irecoop.it).