Casa vacanze, la rivoluzione Airbnb tocca anche Forlì: oltre 6mila presenze

E' un fenomeno in crescita anche nel Forlivese quello di Airbnb. Si tratta di un portale online che mette in contatto persone in cerca di un alloggio o di una camera per brevi periodi, con persone che dispongono di uno spazio extra da affittare, generalmente privati. Gli annunci includono sistemazioni quali stanze private, interi appartamenti, castelli e ville, ma anche barche, baite, case sugli alberi, igloo, isole private e qualsiasi altro tipo di alloggio.

Nel comune di Forlì, secondo quanto emerge da una ricerca condotta dalla faentina JFC, gli host attivi nel corso del 2017 sono stati 70 per un totale di 110 annunci, di cui il 44% relativo ad appartamenti interi ed il restante 56% a stanze private. Gli arrivi registrati dal portale sono stati 1.800 e le presenze 6.480 per una permanenza media di 3,6 giorni. L’età media degli host è di 48 anni. Per quanto riguarda i paesi di provenienza, il primo Paese è l’Italia con 1.200 arrivi pari al 66,7%. Seguono la Francia con 110 arrivi e poi Germania, Stati Uniti, Inghilterra e Spagna ognuna con 50 arrivi.

Se si valuta l’incidenza delle presenze generate da Airbnb sul totale delle presenze ufficialmente registrate, Forlì "beneficia" di una quota aggiuntiva di ospiti pari all'2,94%. La città mercuriale ha un valore medio di vendita per annuncio di 41,30 euro. Il volume d'affari si aggira intorno ai 127mila euro. Il numero mediano più alto di notti in cui i guest soggiornano in un “annuncio” si registra a Ravenna con 28 notti, seguita da Cervia (26), Ferrara (24), Cesenatico (23), Rimini e Riccione (entrambe 21 notti), Forlì (16) e Cesena (13). Complessivamente, nei Comuni analizzati l’indice di internazionalizzazione degli Ospiti di Airbnb è pari al 44,9%. Valore che sale al 46,9% per i Comuni capoluoghi di Provincia e cala, invece, al 34,8% per le località balneari.