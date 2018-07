Case vacanze, Cna: "Airbnb sia opportunità per promuovere il territorio"

Valutare il fenomeno Airbnb come "un'opportunità per la promozione territoriale". E' la riflessione di Cna Forlì-Cesena, che analizza i dati di una ricerca condotta da Jfc sui turisti giunti nella città mercuriale attraverso Airbnb, portale online che mette in contatto persone in cerca di un alloggio o di una camera per brevi periodi, con persone che dispongono di uno spazio extra da affittare, generalmente privati. Nel comune di Forlì gli host attivi nel corso del 2017 sono stati 70, per un totale di 110 annunci, di cui il 44% relativo ad appartamenti interi ed il restante 56% a stanze private. Gli arrivi registrati dal portale sono stati 1.800 e le presenze 6.480 per una permanenza media di 3,6 giorni.

Da aprile, Cna ed Airbnb hanno stretto un accordo nazionale che permetterà alle imprese associate di proporre ai turisti, tramite il portale della società, l’acquisto di una “esperienza". "Premesso che non vogliamo focalizzare l’attenzione - sostiene Marco Laghi, responsabile di Cna Turismo e Commercio Forlì-Cesena - sugli aspetti fiscali di tale forma di soggiorno, ciò che ci preme evidenziare è relativo al fatto che un soggetto multinazionale come Airbnb stia, in qualche modo anche se per propri interessi, comunque favorendo la promozione turistica del nostro territorio".

Con tale opportunità, il turista che soggiornerà nella nostra realtà, avrà la possibilità di vivere in prima persona una esperienza unica e originale all’interno, per esempio, di una “bottega” artigiana. "L’accordo di Cna con con Airbnb - prosegue Laghi - non deve stupire o prestarsi a chissà quali interpretazioni. Abbiamo capito che al turista di oggi occorre proporre qualcosa di aggiuntivo, rispetto alla semplice struttura ricettiva ed è quindi ineludibile il coinvolgimento diretto di altri attori, quali le imprese artigiane di determinati settori. Altri soggetti di livello più locale, pare non abbiano ancora iniziato a fare ragionamenti analoghi. Cna, come sempre, cercherà di mettere a disposizione tutte le competenze e le opportunità di cui dispone per la predisposizione di una proposta turistica aggregante, volta alla promozione ed alla valorizzazione dell’intero territorio provinciale".