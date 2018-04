Al Ceub di Bertinoro un corso per imparare a fare raccolta fondi

Si svolgerà dall’11 al 13 aprile al Centro Universitario di Bertinoro il corso di formazione “Principi e Tecniche di Fundraising”. Il corso, giunto alla 18esima edizione, è realizzato da The FundRaising School, la scuola di raccolta fondi promossa da Aiccon - Associazione Italiana per la promozione della Cultura della Cooperazione e del Non Profit – che sostiene una visione di fundraising orientata alle relazioni e alla creazione del senso di comunità. La scuola, con sede a Forlì nella Scuola di Economia, Management e Statistica – Università di Bologna, si avvale della direzione scientifica del professor Pier Luigi Sacco e del contributo dei maggiori fundraiser italiani.

Sono attesi oltre 30 partecipanti provenienti da tutta Italia al corso che si aprirà con una lezione di Paolo Venturi (direttore di Aiccon - The FundRaising School) che sottolinea “Investire sul fundraising è essenziale per migliorare i meccanismi di partecipazione e per garantire la sostenibilità dei progetti sociali, oggi sempre più rilevanti per la competitività dei territori”. I docenti, tra i massimi esperti di fundraising in Italia, saranno: Roger Bergonzoli (Vincitore dell’Italian Fundraising Award come fundraiser dell’anno - Fondazione Santa Rita da Cascia), Cristina Delicato (Campus Biomedico Roma), Catia Drocco (Studio Romboli Associati), Alberto Giusti (Business Angel) e Francesca Zagni (EUConsult Italia).

È in atto un forte cambiamento di prospettiva, si stanno aprendo nuovi spazi per il fundraising ed è per questo che negli ultimi anni oltre alle organizzazioni non profit, anche Pubbliche Amministrazioni, organizzazioni culturali e sanitarie, imprese sociali e startup si stanno attrezzando per attivare strategie di raccolta fondi mirate e personalizzate. Non solo come scelta emergenziale, in risposta ad un deficit di risorse comune a tante realtà, ma soprattutto come meccanismo generativo di cambiamento capace di alimentare nelle organizzazioni una prospettiva di futuro. Il corso è rivolto non solo a chi vuole intraprendere la carriera del Fundraiser, ma anche a lavoratori con esperienza pregressa e a professionisti che vogliono continuare la loro formazione, specializzarsi e aggiornarsi.