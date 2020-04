Al Mercato di Campagna Amica in programma un'apertura pre-festiva straordinaria

Questa settimana il Mercato di Campagna Amica di viale Bologna 75, a Forlì, sarà aperto martedì 21 aprile, giovedì 23 e straordinariamente venerdì 24 aprile (in sostituzione della chiusura festiva di sabato 25 aprile). Il mercato, con tutte le primizie di primavera, sarà aperto dalle 8 alle 13, mentre il Punto Campagna Amica-Macelleria dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 13. In alternativa è sempre possibile usufruire dei servizi per fare la spesa da casa tramite le opzioni "Prenota e ritira", che consente di ordinare comodamente la spesa per poi ritirarla senza attesa presso il Punto Campagna Amica del Mercato, e “Ordina e te la portiamo noi!”, che permette di ricevere la spesa direttamente al proprio domicilio.

Per informazioni relative a prodotti, prezzi, tempi di consegna e costi, telefonare allo 0543 493327 oppure via email ''biologicavalbidente@gmail.com''. Gli agricoltori locali aderenti alla rete Campagna Amica hanno promosso insieme a Coldiretti Forlì-Cesena e Terranostra l’iniziativa solidale “Spesa sospesa del contadino” attraverso la quale ogni cittadino-consumatore può contribuire direttamente all'acquisto di prodotti (ortaggi, frutta, carne, pasta, pane e biscotti) che saranno poi distribuiti alle famiglie in difficoltà economica a causa dell'emergenza sanitaria e sociale innescata dall'epidemia Covid-19.

Le modalità per effettuare le donazioni sono due: con una libera donazione al “Punto offerta spesa sospesa” al Mercato di Viale Bologna 75 oppure effettuando un versamento sul conto corrente attivato da Fondazione Campagna Amica: IT43V0200805364000030087695 (indicando come causale: 'Spesa Sospesa, nome cognome e indirizzo completo di Residenza). Ulteriori informazioni sul mercato e sulle iniziative di Campagna Amica Forlì-Cesena sono sempre reperibili sulla pagina facebook @campagnamicaFC