Al Mercato di viale Bologna torna 'Il Sabato del Villaggio': ricette con prodotti a km0 del giorno

Al Mercato di Campagna Amica di Forlì, in viale Bologna 75, torna sabato l’appuntamento con 'Il Sabato ​del Villaggio': dalle 11 alle 14 sarà possibile pranzare con il miglior cibo 100% agricolo: dall'agri-tagliere, ai tagli di carne biologica della ‘bottega del manzo’, dalle proposte vegetariane de ‘l'orto nel piatto’ al pesce del nostro Adriatico. Non un semplice pranzo, dunque, ma un’esperienza gourmet all'insegna del Km0 e dei sapori della nostra campagna, il tutto abbinato ad un calice di vino o ad un'ottima birra agricola. Ogni ingrediente incluso nelle proposte culinarie sarà acquistato la mattina stessa dai cuochi della gastronomia contadina direttamente dai banchi degli agricoltori del territorio che animano il mercato di Campagna Amica (aperto per la vostra spesa a partire dalle ore 8).