Al Monaco Yacht Show una premier mondiale per il Ferretti Group: il Riva 50 metri

Si chiama “Race” ed è lungo 50 metri per un baglio massimo di 9 metri. Sarà la stella di Ferretti Group alla 29esima edizione del Monaco Yacht Show in programma fino a sabato al Monaco Yacht Show. “Sull’onda del successo di Cannes, planare verso Montecarlo è un grande piacere - esordisce l'avvocato Alberto Galassi, amministratore delegato del gruppo -. Un piacere che diventa immenso quando puoi annunciare progetti unici come il 165 Wallypower, frutto delle menti meravigliose di Espen Øino e Luca Bassani, una novità che entusiasma tutti gli appassionati della nautica innovativa e dirompente".

"Anche grazie a queste iniezioni di creatività, Ferretti Group cresce con splendida continuità, come dimensioni e come prestigio, in sintonia con le nostre barche, sempre più grandi e sempre più belle - conclude Galassi -. l segmento dei grandi yacht è tra quelli che ci sta dando maggiori soddisfazioni, con progetti fantastici come Riva 130’ di Officina Italiana Design, Custom Line 140 disegnato da Paszkowski e Navetta 48 con gli esterni di Salvetti e gli interni a cura di Citterio Viel". Il nuovo gioiello della Riva Superyachts Division viene considerato "il degno erede contemporaneo" dei celebri M/Y della serie “Caravelle” e “Atlantic”, i grandi yacht in acciaio realizzati tra gli anni ’60 e ’70 dal genio visionario e ambizioso di Carlo Riva.

Completano la flotta il CRN M/Y 135 79 metri, al suo debutto ufficiale in questa occasione, il 106’ e Navetta 42 per il brand Custom Line, Riva 110’ Dolcevita e 48 Wallytender. Fra le novità presentate in anteprima, il M/Y 137 62 metri di Nuvolari Lenard, il 138 62 metri realizzato con la collaborazione di Omega Architects per gli esterni e Pulina-Dna per gli interni, CRN 139 70 metri Vallicelli Design per gli esterni e Nuvolari Lenard per gli interni e CRN 141 59,90 metri by Nuvolari Lenard.

Poi i nuovi Custom Line 140 e Navetta 48: Custom Line 140 sarà il terzo della linea planante del brand disegnato da Francesco Paszkowski Design, la seconda in collaborazione con l’arch. Filippo Salvetti per il design degli esterni e lo studio Citterio-Viel per gli interni. Altre grandi anteprime, Riva 130’ flybridge, progetto realizzato da Officina Italiana Design e gli attesissimi Wally 101 (primo progetto che sancisce il debutto di Ferretti Group nel settore della vela) e il super yacht 165 Wallypower, frutto della collaborazione tra Espen Øino International e Wally.