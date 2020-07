Al Rotary Club Forlì si parla di politiche industriali per il rilancio dell'economia

Giovedì alle 21 sulla piattaforma Zoom si svolgerà la conviviale riservata ai soci del Rotary Club Forlì dove il professor Paolo Boccardelli, direttore della Luiss Business School, interverrà su "Le politiche industriali per il rilancio dell'economia", introdotto da Massimo Amadio, nuovo presidente del sodalizio. Il 30 giugno, infatti, si è svolto il passaggio delle consegne fra il presidente uscente, Rinaldo Biserni, e Amadio che guiderà l'annata 2020-2021 e nell'occasione sono stati presentati i nuovi progetti, i service e i membri del Consiglio direttivo di cui fanno parte, oltre al presidente, anche Biserni (past president), Pierluigi Ranieri (incoming president), Franco Maria Guarini (vicepresidente), Giovanna Ferrini (prefetto), Gaddo Camporesi (segretario), Paola Battaglia (tesoriere), Patrizia Maria Pedaci (consigliere), Massimo Saviotti (consigliere), Marco Buttaro (consigliere) e Fabio Fabbri (istruttore).

Marisa Rossi, invece, già presidente del Rotary Club Forlì, è fra gli assistenti del governatore distrettuale 2020-2021, Adriano Maestri. Il 4 luglio vi è stato anche il passaggio delle consegne del Rotaract Club Forlì con una cerimonia online dove Alessia Teresa Accoto ha passato il testimone alla nuova presidente Beatrice Biserni. Il 5 luglio, inoltre, all'Hotel Ermitage di Bellaria, si è svolto un interclub dei sodalizi della Romagna insieme ad Angelo Oreste Andrisano, governatore 2019-2020 del Distretto 2072, che nei giorni scorsi ha passato il collare a Maestri. Durante la serata sono state conferite onorificenze rotariane a soci che si sono particolarmente distinti per il servizio e l'impegno e fra i membri del Rotary Club Forlì hanno ricevuto il riconoscimento "Paul Harris" Rinaldo Biserni per la presidenza durante il tempo della pandemia, Salvatore Ricca Rosellini per il programma "Polio Plus" e Alessandro Rondoni per la comunicazione.

Martedì 21 luglio, inoltre, alle ore 20.30 al Bagno Holiday di Milano Marittima è in programma la conviviale dei soci del Rotary Club Forlì, la prima "in presenza" dopo oltre quattro mesi di incontri svoltisi in videoconferenza a causa dell'emergenza sanitaria. Martedì 28, poi, sempre a Milano Marittima, si svolgerà la conviviale al MarePineta mentre venerdì 21 agosto è in programma l'interclub presso l'Ippodromo di Cesena insieme ai sodalizi dell'Area Romagna Centro.