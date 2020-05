Al via i bandi del "Gal L’Altra Romagna" destinati a microimprese extra-agricole

All’interno del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Emilia Romagna, il Gal L’Altra Romagna rende nota la pubblicazione di due bandi rivolti all’aiuto all’avviamento e alla qualificazione di microimprese extra-agricole, che mettono a disposizione complessivamente 360mila euro di contributi a fondo perduto, che potranno arrivare fino a 600mila euro. L'applicabilità territoriale di entrambi i bandi comprende i 25 Comuni collinari-montani delle Province di Forlì-Cesena e Ravenna, riconosciuti tali nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Emilia Romagna.

Il bando pubblico azione specifica 7 "Aiuto all'avviamento di imprese extra-agricole in zone rurali" è rivolto a persone fisiche che possono costituire esclusivamente microimprese extra agricole ai sensi del regolamento europeo 702/2014 nelle modalità quali ditta individuale, società di persone, società di capitali e in libera professione, quest'ultima purchè in forma individuale. Il bando pubblico azione specifica 8 "Qualificazione delle microimprese extra-agricole in zone rurali" è rivolto a microimprese non agricole, che non esercitino le attività previste dall'articolo 2135 del C.C. (imprenditore agricolo) e ai liberi professionisti in forma individuale. In entrambi i bandi, gli investimenti riportati in domanda di sostegno, dovranno avere importo superiore a 15mila euro fino ad un massimo di 50mila euro.

Il contributo di sostegno è concesso nella percentuale del 60% sull'ammontare complessivo della spesa ammissibile per il bando "Aiuto all'avviamento di imprese extra agricole in zone rurali", mentre per il bando "Qualificazione delle microimprese extra-agricole in zone rurali" tale contributo ricade tra il 40% e il 60%. Tra le spese ammissibili figurano "ristrutturazione di immobili destinati all'attività aziendale (eccetto la manutenzione ordinaria)"; "arredi funzionali all'attività"; "strumenti, apparecchiature, macchinari, attrezzature, impianti"; "costi di informazione e comunicazione"; "realizzazione siti web entro il limite massimo del 10% della spesa"; "acquisizione di hardware e software nel limite del 20% dell'importo della spesa"; "acquisizione/sviluppo programmi informatici, acquisizione di brevetti/licenze, entro il limite massimo del 10% della spesa"; "spese generali nel limite massimo del 10% dell'importo della spesa"; "spese di consulenze, progettazione, spese notarili o altre spese sostenute nei 24 mesi antecedenti la presentazione della domanda di sostegno e fino alla costituzione della società".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Con questi due bandi vogliamo contribuire alla nascita di imprese nel nostro Appennino romagnolo - dichiara il presidente Bruno Biserni - con l'intento di creare nuova occupazione, incentivare nuove iniziative imprenditoriali, potenziare la fornitura di servizi alla popolazione residente, ma anche supportare la riqualificazione e l'ammodernamento delle imprese già esistenti; in questo momento in particolare riteniamo doveroso ed "etico" aiutare le imprese che più hanno sofferto per l'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19". Il 24 settembre è il termine per la presentazione delle domande di sostegno relative al bando "Qualificazione delle microimprese extra-agricole in zone rurali", mentre per il bando "Aiuto all'avviamento di microimprese extra-agricole in zone rurali" il termine è fissato al 9 novembre. I due bandi con i relativi allegati sono consultabili e scaricabili dal sito www.altraromagna.it.