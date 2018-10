L’Albana tra i vini migliori d’Italia: il premio "Tre Bicchieri" del Gambero Rosso arriva a Bertinoro

Il detto recita “non c’è due senza tre” e questa volta è andata proprio così: per il terzo anno consecutivo viene assegnato il premio “Tre Bicchieri” all’Albana secco Romagna Docg “I Croppi” della storica cantina Celli di Bertinoro. Dopo l’annata 2015 e 2016, anche l’annata 2017 viene giudicata eccellente dalla guida edita dal Gambero Rosso. L’Albana rientra ancora una volta nel novero dei vini migliori d’Italia, e riparte per un tour che, passando dalla capitale Roma, si snoda per diversi paesi in tutto il mondo.

"Sicuramente siamo consapevoli che su questo vino, considerato ormai bandiera aziendale, abbiamo gli occhi puntati addosso - commenta Mauro Sirri, titolare della cantina Celli -. Quindi l’attenzione in vigneto e in cantina è sempre ai massimi livelli, con evidenti preoccupazioni quando si verificano condizioni anomale come quelle verificatesi nell’annata 2017. I risultati in bottiglia sono andati oltre le aspettative, con un vino dai profumi intensi di frutta matura, grande eleganza e persistenza”.

Già da diversi anni la cantina Celli è impegnata nella diffusione della conoscenza dei vini romagnoli in tutto il mondo, con questo nuovo premio si punta un altro faro sul Romagna Albana Docg. Mauro Sirri si appresta a portare l’Albana a New York, Montreal, Tokyo e Pechino e a testare abbinamenti con la cucina asiatica. Nel frattempo si è conclusa anche la vendemmia 2018, la numero 54 dell’azienda, che si preannuncia un’annata con grande potenziale.