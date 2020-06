Albano Carrisi fa spesa a Forlì: acquistato un macchinario per la lavorazione del suo vigneto

Un nuovo cliente, decisamente speciale, per Celli, l’azienda forlivese specializzata nella progettazione, realizzazione e distribuzione di macchine professionali per la lavorazione del terreno. Nei giorni scorsi, infatti, uno dei macchinari Celli è stato consegnato ad Albano Carrisi, il popolare cantante che da tempo ha dato vita ad un’azienda vinicola di successo nel suo paese natale, Cellino San Marco, situato nel cuore del Salento, in Puglia: una realtà che oggi produce numerose (e rinomate, come testimoniano i riconoscimenti ottenuti nel corso degli anni) linee di vino, grappa spumante e olio d’oliva, e che per la lavorazione del terreno ha scelto le soluzioni progettate e prodotte dall’azienda forlivese, punto di riferimento nel settore da oltre 60 anni.

La macchina consegnata dal concessionario di zona, Conte srl, è una fresatrice fissa. "Si tratta - spiegano dall'azienda - di uno dei macchinari che hanno reso famoso il marchio Celli nel mondo, grazie alla sua robustezza ed affidabilità". L'azienda offre oltre 100 modelli di 10 tipologie differenti, distribuiti in circa 70 Paesi. La produzione si attesta sulle 4mila unità all’anno, tutte realizzate nello stabilimento forlivese.