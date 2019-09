Alea Ambiente, offerte di lavoro: si cerca un responsabile amministrazione, finanza e servizio clienti

È aperta fino alle 12 di mercoledì 9 ottobre la selezione pubblica indetta da Alea Ambiente, per la formazione di una graduatoria per un responsabile amministrazione, finanza e servizio clienti. Per la presentazione delle candidature, sul sito www.alea-ambiente.it, nella sezione “Lavora con Noi – Posizioni aperte” si trovano l’avviso pubblico e tutte le indicazioni per prendere parte alla selezione, compresi i requisiti per l’ammissione e il dettaglio delle procedure di selezione. La graduatoria è finalizzata all’eventuale assunzione a tempo pieno e indeterminato. Per informazioni: selezionealeaambiente@quanta.com