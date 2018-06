Alea Ambiente sbarca sui social: tutte le informazioni su tariffe e raccolta rifiuti

"Alea Ambiente" sbarca su Facebook. E' online la nuova pagina a disposizione dei cittadini, dove è possibile trovare informazioni e aggiornamenti sull'avvio del "porta a porta" con "tariffa puntuale" che la società sta introducendo nei 13 comuni gestiti. Oltre alla pagina Facebook è attivo anche il sito internet www.alea-ambiente.it, dove è possibile reperire ogni informazione sulla raccolta differenziata e rispondere, così, a ogni domanda o bisogno di chiarimento. Infatti, sempre sul sito è presente il "dizionario dei rifiuti" che illustra, selezionando il nome del comune di appartenenza, dove poter conferire adeguatamente ogni materiale.

Su Facebook è possibile visionare il video della prima serata informativa condotta da un tecnico dell'azienda. Nelle prossime settimane si svolgeranno le serate informative nei Comuni di Predappio, Civitella di Romagna, Galeata e Meldola. A breve sarà comunicato il calendario definitivo. Intanto, in questi giorni gli addetti alla distribuzione, muniti di tesserino di riconoscimento, stanno consegnando il materiale a domicilio a tutte le utenze: contenitori e sacchetti per la corretta raccolta differenziata, un manuale informativo e l’Ecocalendario dove sono indicati giorni e frequenze per la raccolta Porta a Porta.