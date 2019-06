Opportunità di lavoro in Alea Ambiente: si cercano tre figure a tempo indeterminato

Alea Ambiente ricerca tre figure full time a tempo indeterminato. In particolare, sono stati pubblicati tre avvisi di selezione per "addetto recupero crediti", "addetto contabilità" ed "addetto ai sistemi informativi". Sarà possibile presentare la propria candidatura fino al 24 giugno prossimo.

Per il posto da "addetto recupero crediti" è necessario iscriversi e candidarsi al portale https://candidati.quanta.com/jobs/pub/quanta/home_selezione_alea_35082.xhtml.

Per quanto riguarda il posto da "addetto contabilità" per l'iscrizione e la candidatura l'indirizzo del portale è https://candidati.quanta.com/jobs/pub/quanta/home_selezione_alea_35080.xhtml.

Per iscriversi e candidarsi al posto da "addetto ai sistemi informativi" per la formazione di una graduatoria per l’eventuale assunzione a tempo pieno e indeterminato il portale è https://www.gestioneconcorsipubblici.it/aleambiente/