Alea, opportunità di lavoro: si cercano figure nel settore "Ufficio Tecnico Servizi Operativi"

Alea Ambiente ha pubblicato un avviso di selezione per la formazione di una graduatoria da cui attingere per eventuali assunzioni di figure professionali di addetto/i Ufficio Tecnico Servizi Operativi, con contratto di lavoro subordinato nelle forme contrattuali coerenti con la disciplina normativa e contrattuale che regola il rapporto di lavoro, ivi compresi il contratto a tempo indeterminato, il contratto a tempo determinato ed il contratto a tempo parziale. "L’addetto all’Ufficio Tecnico Servizi Operativi svolge le proprie mansioni all’interno dell’Ufficio Tecnico del comparto Servizi Operativi della società", viene spiegato.

"Tra le attività previste dalla mansione, rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo aggiornamento cartografico digitale dei servizi di igiene urbana; analisi e verifica dei servizi di igiene urbana svolti dal personale operativo e terzista; elaborazione e consuntivazione dei dati riferiti ai servizi di igiene urbana; e progettazione e sviluppo servizi di igiene urbana - viene illustrato -.Completano il profilo doti di flessibilità, capacità di lavorare in squadra in un ambiente di massima operatività, celerità di apprendimento e di operatività". Orario di lavoro sarebbe a tempo pieno, col contratto di "Utilitalia-Servizi Ambientali" ed inquadramento "impiegato d’ordine".

I requisiti indispensabili sono possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado; buona conoscenza del modello di raccolta rifiuti porta a porta; buona conoscenza sistemi elaborazione dati cartografici (GIS); buona conoscenza pacchetto Office (richiesto livello intermedio Excel); possesso patente B ed essere automuniti.

L'avviso di selezione scadrà il 20 dicembre alle 12. I curricula vitae dei candidati, completi di foto formato tessera, documento di identità in corso di validità e autorizzazione al trattamento dei dati personali, dovranno pervenire esclusivamente in formato elettronico all’indirizzo alea.ambiente@legalmail.it con l’indicazione del riferimento ‘Alea Ambiente S.p.A. – selezione Addetto/i Ufficio Tecnico Servizi Operativi’ entro la data del 20 dicembre alle 12. A tal fine farà fede la data e l’ora dell’invio.