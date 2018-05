L'imprenditrice Alessandrini a Salotto blu: "La ripresa industriale passa da innovazione e ricerca"

Alessandra Alessandrini è contitolare della impresa industriale di famiglia, impegnata sui mercati internazionali nel settore della climatizzazione. Conversando con Mario Russomanno ha sottolineato come la ripresa stia privilegiando le imprese che investono nelle tecnologie e nelle nuove professionalità. Alessandrini, consigliere di amministrazione della Fondazione della Cassa dei Risparmi, ha affermato inoltre che "le scelte fatte dalla Fondazione forlivese le hanno consentito, a differenza di quanto capitato ad altre, di continuare ad essere soggetto determinante per la cultura e la socialità". La trasmissione andrà in onda su VideoRegione venerdì alle 23 e15.