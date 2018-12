All'Electrolux si torna ad assumere a tempo indeterminato: "Questa è la via giusta da seguire"

Allo stabilimento Electrolux di Forlì si torna ad assumere a tempo indeterminato. Lo annunciano i segretari di Fim, Fiom e Uilm Rccardo Zoli, Giovanni Cotugno ed Enrico Imolesi. Lo stabilimento che si trova lungo la via Emilia vede occupate quasi mille persone: "Dopo un lungo periodo di crisi e difficoltà ha visto negli ultimi anni crescere in maniera importante i volumi produttivi, la chiusura della cassa integrazione e, nel corso del 2018, Electrolux ha proceduto all’assunzione a tempo determinato di alcune decine di persone", viene spiegato dai sindacalisti.

"Tutto questo è stato possibile anche grazie all’impegno e alla determinazione dei lavoratori, che ogni giorno montano i forni e i piani cottura a ritmi importanti e che nel recente passato si sono dichiarati contrari all’utilizzo strutturale del lavoro straordinario in quanto a maggiori volumi deve corrispondere una maggiore occupazione - viene aggiunto -. L’azienda ha recentemente annunciato che nel corso di quest’anno sono stati prodotti 1 milione e settecentomila forni e piani cottura (nel 2017 era 1 milione e seicentomila), e che per il 2019 è prevista una ulteriore crescita di circa 70mila pezzi".

"E' stato annunciato l’arrivo in trasferta di circa una ventina di lavoratori provenienti dallo stabilimento Electrolux di Solaro, in difficoltà produttive, l’assunzione di circa 15 lavoratori a tempo determinato ma con contratti di durata più lunga rispetto al passato e soprattutto il passaggio a tempo indeterminato di 6 lavoratori - viene rimarcato -. Si tratta innanzitutto di un primo passaggio, da giudicare in maniera positiva, che va incontro alle richieste presentate da Fim Fiom e Uilm anche negli incontri tenutisi al Ministero dello Sviluppo Economico".

"Questa è la via giusta da seguire, e che bisogna proseguire nel prossimo periodo nella progressiva stabilizzazione dei contratti a tempo determinato per dare una prospettiva più sicura ai giovani che iniziano il loro percorso lavorativo in questa importante realtà del territorio forlivese", concludono Zoli, Cotugno ed Imolesi.