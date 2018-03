All'iper "La giornata di sensibilizzazione sulla terza età" con Confartigianato

Venerdì, per tutta la giornata, Anap Confartigianato sarà presente, con un punto informativo, al Centro Commerciale Punta di Ferro per presentare l’attività del movimento in favore della terza età. L’iniziativa è occasione per gli operatori del Patronato Inapa e del Caf di Forlì di far conoscere i servizi a disposizione del cittadino, dalla compilazione del modello 730, all’assistenza per la domanda di pensione sino alle pratiche di infortunio e maternità, un sostegno a tutto tondo per completare l’offerta dell’associazione mirata non solo agli imprenditori, ma anche a collaboratori, dipendenti e alle famiglie. La giornata, inoltre, nasce dalla volontà di continuare l’opera di sensibilizzazione sull’Alzheimer e le patologie dell’invecchiamento, avviata dal 2005.

Ogni anno Anap promuove interventi per informare sulla malattia e, nell’occasione, verrà distribuito, a chi vorrà, il materiale predisposto da Anap, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze dell’invecchiamento dell’Università “La Sapienza” di Roma. Il coordinatore Anap Giuseppe Mercatali riassume il significato dell’intervento: "Il numero sempre crescente, su tutto il territorio nazionale, di persone anziane non autosufficienti, per le diverse forme di disturbi cognitivi, in primis l’Alzheimer, ha determinato, in seno al movimento, l’esigenza di sostenere e accompagnare, attraverso percorsi studiati ad hoc, tutti coloro che convivono con queste problematiche, sia i malati sia i familiari o gli assistenti esterni, che, quotidianamente, si occupano del loro sostegno e della loro cura. Vogliamo aiutare le persone che si trovano ad affrontare queste difficoltà, non solo diffondendo opuscoli informativi, ma mettendo in campo interventi concreti, attivati anche grazie alla sinergia con l’Associazione Rete Magica, a cui abbiamo messo a disposizione un mezzo attrezzato per il trasporto dei malati".