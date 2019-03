Amministratori condominiali, a Forlì da diverse regioni per sostenere l'esame del corso online

Sono stati quattordici i diplomati del corso on-line per amministratori condominiali, il cui esame finale si è svolto nei giorni scorsi a Forlì, nella sede di Confedilizia Forlì-Cesena in via Giorgina Saffi nella sala “Avv. Veruska Bersani”. Il corso, organizzato da Confedilizia nazionale in collaborazione con il supporto della Casa Editrice La Tribuna di Piacenza, ha visto la partecipazione all’esame finale di candidati provenienti da diverse parti d'Italia, tra cui un candidato da Foggia e uno da Roma. La commissione esaminatrice è stata presieduta da Corrado Sforza Fogliani, presidente nazionale del Centro Studi Confedilizia, giunto in città per l'occasione. La commissione era inoltre composta da Carlo Caselli, presidente Confedilizia Forlì-Cesena, Stefano Senzani, presidente vicario Confedilizia Forlì-Cesena e da Franco Bagnara, presidente provinciale del Centro Studi Ape-Confedilizia.