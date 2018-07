Amministratori condominiali, Morrone incontra il segretario nazionale dell'Anaip

Qualificare e riconoscere le competenze di chi svolge l’attività di amministratore immobiliare e condominiale, oramai a tutti gli effetti uno sbocco professionale cui va prestata maggiore attenzione rispetto a quanto accaduto nel passato. E’ quanto emerso dall’incontro, avvenuto questa mattina, al Ministero della Giustizia, tra il sottosegretario alla Giustizia Jacopo Morrone e Federica De Pasquale, segretario nazionale dell’ANAIP, l’Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari Professionisti.

"Con molto piacere ho ascoltato le istanze rappresentatemi dal Segretario Nazionale dell'Anaip - ha sottolineato il sottosegretario Jacopo Morrone - ritengo che si debba prendere in seria considerazione sia l'aspetto di una forma adeguata di riconoscimento giuridico della categoria che faccia riferimento al Ministero della Giustizia, come sostiene Federica De Pasquale, ma anche che sia utile analizzare e risolvere tutte le criticità della normativa condominiale della legge 220/2012 e di quella inerente la formazione obbligatoria degli amministratori di condominio attualmente regolamentata dal D.M. 140/2014. Occorre evitare che aumenti il contenzioso in materia condominiale anche su questo punto". L'incontro è terminato con la volontà da parte del Sottosegretario di aprire un tavolo di lavoro con le Associazioni più rappresentative della categoria per un confronto più costruttivo possibile.