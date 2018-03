Casa, il mercato è in salute: a Forlì impennata di compravendite

Nel 2018 in Emilia Romagna si prevede un incremento delle compravendite immobiliari del 15,7%, corrispondente a circa 59mila unità, che porta la regione al secondo posto nella classifica italiana della crescita rispetto al 2017. Il mercato della casa prosegue la dinamica positiva avviata nel 2016, che ha visto un aumento delle compravendite del 13,3 per cento nel 2017, arrivando a 51mila transazioni nell’intera regione. Questi sono alcuni dei dati del Rapporto 2018 sul mercato immobiliare dell’Emilia Romagna, presentato oggi a Bologna da Scenari Immobiliari in collaborazione con Casa.it.

Anche i prezzi medi nominali stanno iniziando un trend positivo. A partire dal 2016 il rialzo delle quotazioni, specie nei capoluoghi, è stato costante e in prospettiva dovrebbe aumentare fino a toccare i 6,2 punti percentuali nel 2020. La regione tornerà vicino ai livelli del 2007. I prezzi si sono stabilizzati nel 2017 a livello regionale, riportando lo 0,1 per cento in più sul 2016. Migliora la prospettiva per il 2018, che è stimato in crescita dell’1 per cento. Gli aumenti più consistenti delle quotazioni nel 2018 si avranno nei capoluoghi di provincia, con il semicentro di Rimini al più 2,7 per cento sul 2017. Ancora risultati positivi per Parma, in rialzo dell’1,6 per cento nel 2017 in vista di un trend ancor più positivo per l’anno in corso. Discorso diverso per Bologna, che nelle zone intermedie ha visto ancora un calo nel 2017 dell’1,4 per cento, ma crescerà della stessa misura nel 2018. L’andamento si mantiene ugualmente al di sopra della media italiana, che è in una fase di “ripresina” per il 2018, con la previsione dello 0,3 per cento in più rispetto al 2017 entro la fine dell’anno, così da invertire il trend negativo degli ultimi anni.

A Forlì è in atto una ripartenza dal 2016 con un incremento delle unità residenziali compravendute di circa il 20,7 per centro per 1.050 abitazioni nel 2017. Il fatturato registra un aumento del 8,2 per cento circa in rispetto al 2016, per un valore di 217 milioni di euro. Per il 2018 si stima di tornare al livello del 2011, con 234 milioni di euro mentre le case compravendute arriveranno a 1.150, il 9,5 per cento in più rispetto allo scorso anno. "L’aspetto più evidente dal lato della domanda - dichiara Mario Breglia, Presidente di Scenari Immobiliari – è l’aumento del numero di famiglie propense all’acquisto di un’abitazione, soprattutto nelle località di provincia, dove i prezzi sono ancora vantaggiosi rispetto ai capoluoghi. È un indicatore della ritrovata fiducia verso il mercato residenziale, dall’aumento dell’erogazione di mutui e dal crescente numero di nuovi progetti residenziali o di riqualificazione dell’esistente, che miglioreranno l’offerta. In dieci anni l’Emilia Romagna ha mantenuto un andamento parallelo all’Italia, superandola nel 2017 con un aumento delle compravendite più accentuato e pari al 23 per cento circa. Anche se la crescita segue attualmente ritmi più moderati, rimarrà stabile nel prossimo biennio. Lentamente i volumi dovrebbero tornare ai livelli pre-crisi, superando le 72mila compravendite nel 2020”.

"I dati misurati dal nostro portale Casa.it - commenta Luisa Crupi, Sales Manager del Gruppo Casa.it - rafforzano le prospettive di crescita a livello regionale indicate da Scenari Immobiliari. Infatti, nel corso del mese di Febbraio 2018 le richieste degli utenti agli agenti immobiliari sono quasi raddoppiate rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, crescendo del +91%. Nei capoluoghi di provincia si registra un trend di crescita positivo: molto bene Ferrara con +135% di richieste generate, segue Reggio-Emilia che registra un +125%, mentre Piacenza e Ravenna si attestano a pari merito a + 119%. A Bologna la crescita è positiva ma meno vivace rispetto agli altri capoluoghi, infatti si rileva un aumento di +66% di richieste generate nel periodo esaminato. Questa crescita è frutto di una sempre maggiore propensione all’uso del portale e della app mobile da parte del pubblico, del maggiore interesse verso l’acquisto della casa e delle migliorate capacità tecnologiche di Casa.it nel catturare utenti interessati. Le richieste degli utenti generate dal nostro portale verso gli agenti immobiliari sono un indicatore affidabile dei trend futuri delle compravendite e i dati positivi durante febbraio 2018 fanno ben sperare verso una consolidata ripresa delle compravendite anche per il futuro".