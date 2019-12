Anap e Babbo Natale assieme per augurare buone feste

Anche quest'anno, Anap Confartigianato di Forlì ha voluto augurare buone feste a tutti gli associati, offrendo panettone e vin brulè. Un momento di dolcezza per incontrarsi e brindare assieme alle prossime festività. Come sintetizza Giuseppe Mercatali, coordinatore del movimento anziani e pensionati di Confartigianato Forlì "le festività natalizie devono tornare a essere l'occasione per scambiarsi auguri di gioia, per ritrovare la voglia di stare assieme, per pensare a un futuro più sereno. È proprio questo che spinge il consiglio dell'Anap a promuovere, ormai da diversi anni, questo momento di incontro, pensato per donare un po' di calore a chi si trova a passare per gli uffici di via Oriani, nella mattina dell'antivigilia di Natale".