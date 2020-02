Ance incontra le istituzioni: "Settore edile ha bisogno di investimenti pubblici"

Ance Forlì-Cesena, Collegio costruttori edili , con la propria rinnovata governance, prosegue nell’incontro delle istituzioni locali e nazionali al fine di sensibilizzare il mondo della politica sulle necessità del mondo economico.

I costruttori rimarcano "l’assoluta esigenza del settore di investimenti pubblici e, soprattutto, di cantierare rapidamente le opere per le quali siano già state deliberare e destinate le risorse. Si consideri che secondo le stime del Centro Studi Ance, a fine 2018, solo il 4% dei 140 miliardi di euro messi a disposizione a partire dal 2016 per lo sviluppo infrastrutturale nei prossimi 15 anni è stato attivato. Un ulteriore fondamentale aspetto per la ripresa economica è una reale semplificazione burocratica che troppo spesso tende ad ingessare le Pubbliche Amministrazioni".