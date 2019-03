Anche Cna aderisce alla giornata europea del gelato artigianale

Domenica si celebra il “Gelato Day”, la giornata europea del gelato artigianale, un riconoscimento ottenuto grazie all’impegno, iniziato nel 2010, anche di parlamentari ed imprenditori italiani. Dopo diversi tentativi per raccogliere il numero di firme necessarie, nel 2012 viene raggiunto il quorum richiesto ed il parlamento europeo istituisce ufficialmente la giornata del gelato artigianale, con la motivazione che “tra i prodotti lattiero-caseari freschi, il gelato artigianale rappresenta l’eccellenza in termini di qualità e sicurezza alimentare, che valorizza i prodotti agroalimentari di ogni singolo stato membro”.

“Il gelato artigianale – afferma Laura Pedulli, responsabile di CNA Alimentare Forlì-Cesena – è una eccellenza nazionale ancora prima del riconoscimento europeo, al pari della pizza e della pasta e si può sostenere che in qualche modo unisce l’Europa”. A dimostrarlo sono i numeri: le vendite hanno raggiunto i 9 miliardi di euro, pari al 60% del mercato mondiale, con una crescita media annua del 4 % ed un numero di addetti pari a 300.000. Le gelaterie artigianali sono sempre più numerose non solo in Italia (circa 39.000 punti vendita), ma anche nel resto d’Europa. Solo in Germania se ne contano 9.000, di cui 4.500 di proprietà di italiani, in cui lavorano più di 20.000 persone. E non sono da meno Spagna (2.000 gelaterie), Polonia (1.800) e Inghilterra (1.000), seguite da Austria (900), Grecia (650) e Francia (400).

“Altro elemento di rilievo – conclude Pedulli - riguarda il periodo di produzione e consumo: se un tempo la stagione andava da marzo ad ottobre, oggi non è più così. Si gusta un ottimo gelato artigianale anche per 10 mesi su 12 e già da febbraio viene reclutato il personale per tutta la stagione. Un bene, dunque, non solo per il palato ma anche per l’economia”. Il gusto dell’anno per il “Gelato Day” del 2019 è dedicato all’Italia ed è il tiramisù. Il gelato trae ispirazione dal famosissimo dolce, tra i più rappresentativi della tradizione italiana. “Tiramisù” è la quinta parola della cucina italiana più conosciuta all’estero, la prima per i dolci ed è presente nel vocabolario comune di 23 lingue diverse.