Anche il Ferretti Group alla 43esima edizione del Cannes Yachting Festival con 5 première

Ferretti Group preannuncia la sua partecipazione alla 43esima edizione del Cannes Yachting Festival, la kermesse internazionale in programma nella cornice della Costa Azzurra dall’8 al 13 settembre, con cinque première per i marchi Ferretti Yachts, Pershing, Riva e Wally, affiancate da una flotta di 20 modelli. Faranno infatti il loro primo debutto mondiale sulla Croisette di Cannes Riva 88’ Folgore, Ferretti Yachts 500 e 43wallytender, accompagnati da 48wallytender X, che verrà presentato per la prima volta al mercato Emea, e da Pershing 7X, mostrato in occasione del Boot di Düsseldorf lo scorso gennaio, e che sarà visto per la prima volta in acqua. Confermato inoltre l’esclusivo appuntamento annuale della “Ferretti Group Private Preview” dove, nella splendida cornice dello Yacht Club di Monaco, il Gruppo presenterà in anteprima assoluta ai propri armatori l’intera flotta e le 5 première che faranno il debutto ufficiale al Cannes Yachting Festival 2020.

