Anche in Romagna si celebra la Giornata Italiana della Statistica

Il 20 ottobre si celebra l’ottava edizione della Giornata italiana della statistica promossa dall’lstat e dalla Società italiana di statistica. La Giornata, che viene celebrata nella medesima data della Giornata europea della statistica, è molto importante perché pone l’accento su questioni cruciali: lo sviluppo delle informazioni e dei dati e delle competenze per la loro interpretazione.

Si tratta infatti di un appuntamento che mira a rafforzare la visibilità del sistema delle statistiche ufficiali, a valorizzare la sua capacità di produrre dati di elevata qualità in modo indipendente e aumentare la fiducia del pubblico nell’informazione quantitativa e in particolare dell’informazione economica. La Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini è attenta e attiva in questo senso e l’Informazione economica è una delle linee sue strategiche. Attraverso l’analisi dello scenario e dell’andamento dei principali fenomeni, svolge infatti un’attività di servizio utile a comprendere le tendenze in atto e per supportare dal punto di vista informativo i processi di crescita e coesione del territorio, lo sviluppo del sistema imprenditoriale e l’efficacia delle strategie e degli interventi da implementare. L’informazione è, infatti, al tempo stesso elemento strategico e fattore critico di successo; essa rende possibile compiere scelte razionali, prevederne e controllarne gli effetti.

Per il successo di tutte le strategie, infatti, è indispensabile un’informazione strutturata, tempestiva ed efficace e competenze interpretative. Competenze e qualità dell’attività svolta garantiti dal fatto che la Camera è organo del Sistema Statistico Nazionale (Sistan) e opera secondo quanto disciplinato dalla normativa e in modo coordinato anche nell’ambito del Sistema camerale. A supporto di cittadini, imprese e territorio la Camera di commercio, con la collaborazione dei principali stakeholder, rende disponibile un patrimonio informativo costituito da report specifici, pubblicazioni, sistemi informativi valorizzato da specifiche attività di divulgazione. I cittadini, le Imprese, le Istituzioni e i Media hanno pertanto a disposizione, in formato libero, gratuito e accessibile, un’ampia offerta di statistiche economiche settoriali, territoriali e di approfondimento delle principali specializzazioni arricchito da serie storiche.

Attraverso l’Osservatorio economico, la Camera di commercio monitora poi le dinamiche e le tendenze infrannuali dell’economia locale nelle sue principali dimensioni settoriali e territoriali. La Biblioteca di statistica raccoglie poi circa 8 mila pubblicazioni a carattere statistico-economico relative al territorio di riferimento che coprono gli ultimi 80 anni di storia. Tutta la produzione per l’Informazione economica è disponibile sul sito camerale www.romagna.camcom.it/informazione_economico_statistica Info: informazioneeconomica@romagna.camcom.it