Anche Romagna Acque ad Accadueo, la mostra dell'acqua di Bologna

Romagna Acque Società delle Fonti sarà tra i relatori ad Accadueo, la mostra internazionale dell'acqua, che si terrà a Bologna Fiere. L'appuntamento è per venerdì mattina, dalle 9.30 alle 12.30, nella Sala Industry Best Practice - Pad. 18, con una serie di interventi sul tema "La qualità dell’acqua destinata al consumo umano: un prezioso bene da salvaguardare tra innovazione, salute e ambiente". La mattinata intende dare particolare risalto alla qualità dell’acqua distribuita e alla progressiva attenzione che tale elemento suscita tra i cittadini, come testimoniato dal movimento europeo Right2Water.

L’acqua potabile è un bene prezioso ma fragile; garantire la sicurezza dell’acqua destinata al consumo umano significa prevenire e gestire i rischi che dipendono sia dalla fragilità rispetto alle contaminazioni ambientali, sia dall’assetto complessivo delle infrastrutture di trattamento e vettoriamento. La proposta di aggiornamento della Direttiva Acque Potabili e la recente introduzione del DM 14 giugno 2017 ne sono una conferma, sottolineando l’importanza del potenziamento delle strategie di prevenzione e controllo, anche attraverso strumenti sempre più sofisticati di analisi e di gestione del rischio.

Le azioni di prevenzione sanitaria sono indissolubilmente connesse alle funzioni dei servizi idrici per una gestione efficiente a garanzia del consumatore; per questo motivo è necessario promuovere investimenti e ricerca applicata unita ad una tutela “intelligente e dinamica” dell’ambiente che ci mette a disposizione la risorsa, con il fine di disporre di un bene così prezioso come l’acqua.