"Una scelta di vita": da dipendente si mette in proprio e apre un negozio dedicato agli animali

Ha inaugurato a Santa Maria Nuova, frazione del comune di Bertinoro, in via Santacroce 3707, il nuovo negozio "Animali Amici" del cesenate Luca Sartini, attività di commercio e dettaglio di alimenti e accessori per animali. A Cesena sono circa undicimila i cani iscritti all’anagrafe comunale canina. A Forlì, secondo un’indagine di Lega Ambiente, sarebbe registrato all’anagrafe un cane ogni 3,5 residenti.

“La mia è stata una scelta di vita - informa il titolare Luca Sartini che ha iscritto l’impresa a Confartigianato Federimpresa Cesena-Sarsina e si avvale delle sue consulenze -. Prima lavoravo in una nota azienda cesenate come dipendente, poi ho fatto la scelta di cambiare vita e mestiere mettendomi in proprio e avviando questa attività in un settore che amo, vista la mia passione per gli animali da compagnia, ma che ho anche scelto ponderatamente perché in forte espansione grazie alla crescente cura degli animali a alla cultura e ai comportamenti che sottendono questa forte espansione". Tra i servizi offerti anche quello della consegna a domicilio.