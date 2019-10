Apre un nuovo market, serrata dei sindacati: "Non si rispetta la dignità dei dipendenti"

Tutelare i dipendenti del Conad City di Santa Maria Nuova chiuso dallo scorso settembre. Martedì si è svolto un incontro al Comune di Bertinoro richiesto da Filcams Cgil, Fisascat Cil e Uiltucs Uil al quale non si è presentato nessun rappresentante della catena della margherita. "Già a settembre - spiegano i sindacati - abbiamo preventivamente fatto un incontro con l'azienda rappresentata da Confesercenti per tutelare l'occupazione dei lavoratori coinvolti e i loro diritti esistenti. Le nostre richieste non sono state accolte e per scelte conad i lavoratori si ritrovano a perdere diritti". Nelle vicinanze aprirà un nuovo Conad City, ma, spiegano sempre i sindacati, "i lavoratori verranno assunti ex novo, con livelli inferiori e contratti a tempo determinato. E' inaccettabile che si scarichino i costi sui lavoratori e a perderci siano i loro diritti. Chiediamo a Conad il rispetto dei diriti acquisiti dai lavoratori, gli stessi livelli e contratti a tempo indeterminato. E' semplice dire "persone oltre le cose" quando non si rispetta la dignita' e i diritti di questi lavoratori".