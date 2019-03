Arriva una giornata di sciopero nazionale, Hera: "Possibili disagi in tutti i servizi"

Hera comunica che venerdì potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento di tutti i servizi, anche per quanto riguarda gli sportelli commerciali, in seguito allo sciopero generale articolato su tutta la giornata, cui aderiscono alcune organizzazioni sindacali. La società ricorda che saranno comunque garantite le prestazioni minime, assicurate per legge, e che al termine dello sciopero i servizi torneranno alla normale operatività. Venerdì, Festa della Donna, la Confederazione unitaria di base e l'Unione sindacale di base hanno proclamato uno sciopero generale nazionale di 24 ore che riguarda tutte le categorie pubbliche e private di lavoratori. L'obiettivo della mobilitazione è quello di rivendicare più diritti e più uguaglianza per le donne. Possibili i disagi in particolare nei trasporti pubblici.