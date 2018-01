Artigianato, Fondo San.Arti: riaperte le iscrizioni 2017-2018

Il Fondo San.Arti ha riaperto le iscrizioni della campagna volontaria 2017/2018 e comunica che gli aderenti entro la data del 31 maggio, potranno beneficiare delle prestazioni con decorrenza dal 1 luglio e fino al 31 dicembre. "Il Fondo San.Arti - ricorda Fabio Bianchi, responsabile Cna Cittadini Forlì-Cesena - nasce per garantire una importante protezione socio-sanitaria integrativa rispetto a quella fornita dal Servizio Sanitario Nazionale e garantisce anche un utile e tangibile vantaggio economico: con l’iscrizione al Fondo, infatti, si potrà ottenere in corso di anno il rimborso integrale dei ticket del servizio pubblico ed utilizzare la rete delle strutture private convenzionate con il Fondo stesso per effettuare visite specialistiche ed esami, evitando in questo modo le lunghe liste di attesa".

Le quote contributive restano inalterate e precisamente: 295 euro per titolari/soci/collaboratori (massimo 75 anni di età); 110 euro per i familiari dei titolari/soci/collaboratori e dei lavoratori dipendenti rientranti nella fascia di età da 12 mesi e un giorno a 14 anni; 175 euro, per i familiari dei titolari/soci/collaboratori e dei lavoratori dipendenti rientranti nella fascia di età 15-75 anni. I titolari, soci e collaboratori che possono aderire/iscriversi volontariamente al Fondo, sono imprenditori artigiani, titolari e legali rappresentanti di aziende con o senza dipendenti; soci delle imprese artigiane; collaboratori degli imprenditori artigiani (familiari coadiuvanti, collaboratori a progetto, collaboratori occasionali); titolari di piccole e medie imprese non artigiane che abbiano lavoratori iscritti a San.Arti.Per ulteriori informazioni e approfondimenti è possibile contattare Bianchi al numero 0543 770125 o all'indirizzo email fabio.bianchi@cnafc.it.