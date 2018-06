All'Artusiana Cna e Confcooperative col "Menù del cuore"

Da sabato al primo luglio Cna Forlì-Cesena, in collaborazione con Confcooperative, sarà presente alla Festa Artusiana con un proprio stand per porre in evidenza, una volta ancora, le produzioni alimentari di eccellenza della nostra realtà, veicolate dal marchio di qualità territoriale “Forlì-Cesena, Cuore Buono d’Italia”. L’appuntamento rappresenta una vetrina significativa delle eccellenze enogastronomiche locali e si inserisce in un contesto più ampio di promozione territoriale. Si conferma anche quest’anno, la formula apprezzata in base alla quale ogni serata vedrà un ristoratore proporre il proprio “menù del cuore”, con piatti che evocheranno emozioni, oltre che stimolare il palato. Come è ormai tradizione, tutte le materie prime impiegate, proverranno da produttori selezionati del territorio. Ogni sera, quindi, una offerta diversa, grazie alla sinergia tra produttori e ristoratoti. Si parte sabato con la Locanda Chalet La Burraia di Santa Sofia; domenica sarà la volta di La Fedora di Longiano; lunedì toccherà a La Taverna di Plauto di Sarsina; martedì alla Taverna dei Rioni di Tredozio; mercoledì sarà la volta del Catering Delfino di Cesenatico; giovedì del Ristorante Guttaperga di Cesena; venerdì 29 del Ristorante Sanderry Tennis Villa Carpena di Forlì; sabato 30 giugno con il Ristorante Da loro di Predappio, per chiudere domenica 1 luglio con una apericena a cura dell’Arquebuse, Foro Boario e amici. Per maggiori informazioni, Laura Pedulli, tel. 0543 770175 – email laura.pedulli@cnafc.it