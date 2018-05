"Costruiamo insieme! Idee, conoscenze, fatti": assemblea annuale di Cna

L’appuntamento con l’assemblea di Cna Forlì città, dedicata al tema “Costruiamo insieme! Idee, conoscenze, fatti”, è fissato per martedì alle ore 20.30 all’Auditorium Cariromagna a Forlì, in via Flavio Biondo 16. Un momento importante, un incontro di ascolto e confronto per continuare a scegliere insieme gli obiettivi sui quali lavorare per costruire il futuro dell’Associazione e dei suoi associati. Il programma prevede, dopo l’introduzione di Monica Sartini, presidente di Cna Forlì città, gli interventi di Paola Sansoni, vicepresidente nazionale di Cna e di Lorenzo Zanotti, presidente provinciale di Cna. Ci sarà poi spazio per contributi e testimonianze degli associati Cna dell’area e per il dibattito pubblico.

Continua il percorso intrapreso con l’assemblea dell’autunno 2016, nella quale gli associati di Cna Forlì città si sono confrontati sul ruolo dell’associazione e sul valore della rappresentanza: dall’ascolto di quelle riflessioni, tramite competenze e conoscenze, si sono costruiti idee e fatti concreti. “Costruiamo insieme”, quindi, non è solo un titolo ma un valore primario presente nel dna dell’associazione, che si concretizza attraverso la partecipazione attiva, la condivisione, il confronto.

Novità 2018 è la scelta di unire all’assemblea il "Cna Day – Una festa per la città", da vent’anni l’evento più importante per Cna Forlì città, legandolo al festival della street art Murali. Stanno partendo in queste ore i lavori per il murale “adottato” da Cna Forlì città, in via Nullo a pochi passi da Piazza Saffi, in cui viene interpretato l’articolo 1 della Costituzione, dedicato al lavoro.