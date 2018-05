Dopo l’assemblea annuale inizia il Cna Day: prende vita il murales di Zed1

Clima vivace all’assemblea di Cna Forlì città, che si è tenuta martedì e dedicata al tema “Costruiamo insieme! Idee, conoscenze, fatti”. Sono intervenuti Monica Sartini, presidente di Cna Forlì città; Lorenzo Zanotti, presidente provinciale di Cna e Paola Sansoni, vicepresidente nazionale di Cna. Coinvolti nella presentazione numerosi componenti della presidenza dell’area territoriale, che hanno trattato i vari temi esposti e sottolineato l’importanza del valore associativo e del lavorare insieme. A seguire spazio per contributi e testimonianze degli associati Cna dell’area e per il dibattito pubblico. Novità 2018 è la scelta di unire all’assemblea il "Cna Day – Una festa per la città", da vent’anni l’evento più importante per Cna Forlì città, legandolo al festival della street art Murali. Sono in corso in questi giorni i lavori per il murale “adottato” da Cna Forlì città, in via Nullo a pochi passi da Piazza Saffi, in cui viene interpretato l’articolo 1 della Costituzione, dedicato al lavoro.

"Quando il Comune ci ha proposto di essere partner del festival della Street art Murali – spiega Sartini - il nostro sì è stato immediato e convinto, perché rappresenta pienamente il senso dell’appartenenza, della comunità, al quale come associazione crediamo fortemente. Ci ha convinto per tanti motivi, due fra tutti: il tema scelto, la Costituzione e l’unirsi insieme per prenderci cura della nostra città, di volerla rendere più bella, migliorarla ed è significativo farlo attraverso la street art, questa forma d’ arte che avvicina soprattutto i giovani e il loro linguaggio, che aiuta a combattere il degrado, in particolar modo quando questa opera nella legalità, quando diventa cultura. Per Cna il prendersi cura della comunità e rendere più attrattivo il territorio è alla base del proprio ruolo di forza sociale”. Nelle serate di mercoledì, giovedì e venerdì, dalle 19 alle 21, sarà presente uno stand di Cna per un aperitivo con l’artista Zed1. Si concluderà in bellezza sabato: dalle ore 17 aperitivo, intrattenimento musicale e animazioni; inaugurazione del murale alle 18.30 col sindaco Davide Drei, oltre che naturalmente l’artista Zed1.