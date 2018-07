"Assicurare il bene casa": salotto informativo con Confedilizia

Assicurare il bene casa” è il titolo del salotto informativo che l'Ape Confedilizia di Forlì-Cesena propone giovedì alle 18 nella sala “Avv. Veruska Bersani” nella propria sede in via Giorgina Saffi 5. Interviene Vincenzo Bongiorno, consulente assicurativo e componente del direttivo Ape Confedilizia Forlì-Cesena. L'incontro tratterà i diversi aspetti relativi alla copertura assicurativa a tutela dell'abitazione dai rischi che possono colpirla, come oncendio, scoppio, rottura di un tubo dell'acqua, nevicate, grandinate, imprevisti che possono danneggiare la casa e i mobili, furto ed altri danni provocati dai ladri, danni dovuti a eventi legati alla proprietà del fabbricato (R.C. del fabbricato), danni cagionati a terzi, nell'ambito della vita privata, da uno dei componenti il nucleo familiare, dal proprio animale domestico o dal proprio cane (R.C. capo famiglia). L’evento e gratuito fino ad esaurimento posti. E' raccomandata la prenotazione con Sms al numero 3424152188 o via email all'indirizzo apeforli@gmail.com.