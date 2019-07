Assistenti alla poltrona di studio odontoiatrico impegnati in una giornata di formazione

Prosegue con grande affluenza ed apprezzamento il ciclo di incontri formativi che CNA Benessere e Sanità Forlì-Cesena, in collaborazione con Cna Formazione, Agenfor Italia ed Aiaso, ha organizzato per il settore odontoiatrico. Sabato, all’incontro Odontoiatria 4.0 e A.S.O. (Assistenti alla poltrona di studio odontoiatrico) su “Nuove tecnologie e programmi gestionali per il moderno studio odontoiatrico ed il laboratorio odontotecnico”, hanno partecipato 80 professionisti che hanno apprezzato i contenuti presentati nel corso della giornata.

Dopo il saluto di Alice Prati in rappresentanza di Dental Trey di Fiumana, azienda ospitante e di Francesca Montefiori, presidente di Aiaso (Associazione italiana delle assistenti alla poltrona di studio odontoiatrico) per le regioni Emilia Romagna e Marche, sono intervenuti Massimo Castellucci e Daniele Mazzoni, rispettivamente presidente e responsabile di Cna Benessere e Sanità Forlì-Cesena, , l’odontoiatra Marino Bindi e gli odontotecnici Fabrizio Anelli ed Eugenio Bianchini.

La didattica, presentata da Bindi che ha svolto anche la funzione di direttore scientifico, ha evidenziato il ruolo dell’Aso all’interno dello studio odontoiatrico, approfondendo poi i temi dei materiali e delle tecniche protesiche, oltre all’organizzazione e comunicazione per il successo clinico e la soddisfazione del paziente.