Ausl, assunzione di infermieri a tempo pieno: la Cgil prepara al concorso

In vista del concorso per cinque collaboratori infermieri a tempo indeterminato bandito dall'Ausl della Romagna, la Cgil di Forlì organizza un corso di preparazione al concorso. Trattandosi di selezioni che rivestono particolare interesse, anche in vista di ulteriori futuri scorrimenti delle graduatorie che ne risulteranno, il sindacato ha programmato nel mese di settembre un percorso formativo in preparazione al concorso con docenti esperti nelle materie inerenti le prove selettive e con predisposizione di apposito materiale didattico. Gli argomenti del corso verteranno su tutte le materie previste e il calendario delle serate verrà divulgato non appena ne sarà ultimata la definizione, in accordo con i relatori.

Il corso, che si terrà nella sede della Cgil, prevede 8 incontri della durata di 2,5 ore circa dalle ore 20,30 alle ore 23, nei martedì e giovedì di settembre. All’atto dell’iscrizione (entro il 31 luglio) verrà consegnato il programma. E' possibile chiedere informazioni a Roberto Severi /3482209352 roberto.severi@er.cgil.it) e Monica Collari (3387525151 monica.collari@er.cgil.it). Dato il numero limitato di posti disponibili, verrà data priorità agli iscritti Cgil. 'iscrizione alla Fp Cgil comprende gratuitamente anche la copertura assicurativa per colpa grave sanitaria. In caso di posti ancora disponibili verrà chiesto ai non iscritti un contributo