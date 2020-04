Coronavirus, nuovi operatori assunti alla Zangheri. E all'ingresso controlli con termometro laser

Nuove assunzioni alla casa di riposo "Pietro Zangheri" per far fronte all'emergenza sanitaria. Lo annuncia il presidente Wilma Vernocchi, specificando che "per fare fronte a questo momento angoscioso di pandemia e di estreme difficoltà, la direzione della Casa di riposo, dopo aver applicato tutte le disposizioni ministeriali, regionali, dell'Ausl territoriale, continua con attenzione a seguire le indicazioni specifiche provenienti del distretto socio-sanitario Ausl, in modo particolare per l'isolamento dei Covid-19 positivi, con la predisposizione di appositi nuclei per i quali dovrà essere identificato personale sociosanitario ed infermieristico dedicato".

Spiega Vernocchi: "Per questo, vista anche l'emergenza personale assistenziale ed infermieristico, da tempo l'Ente si è attivato per recuperare risorse nuove ed infatti, ad oggi, sono stati assunti 13 operatori in più, inoltre per il supporto psicologico è stata incaricata una libera professionista che è operativa anche nei giorni festivi. Alla Zangheri, come consentito dalle disposizioni di legge, non è prevista la presenza di un direttore sanitario, ma gli ospiti hanno il loro medico di base convenzionato con l'Ausl, che è l'unica figura ad avere la prerogativa dell'informativa sanitaria ai nostri assistiti e alle loro famiglie. Sono presenti, inoltre, coordinatori di struttura che, ci teniamo a precisare, sono esclusivamente figure assistenziali e non sanitarie e che, per obblighi di legge, non sono autorizzati a comunicare i dati sanitari, in quanto dati sensibili, relativi agli assistiti. Ci teniamo a precisare che sono in atto gli esami del sangue, screening cromatografico, agli operatori della struttura, e viene loro regolarmente controllata, all'entrata del servizio, la temperatura con il termometro laser".

"Ci teniamo a rassicurare i famigliari che i loro cari sono amorevolmente assistiti come e ancora di più di come è stato sempre fatto fino ad oggi, mantenendo, se pur con grandi sforzi, gli standard alti e riconosciuti di questa struttura - prosegue Vernocchi -. Tutti i dipendenti, dalla direzione agli operatori, pur trovandosi travolti da questa emergenza, sono impegnati ad affrontare questo preoccupante momento svolgendo le proprie mansioni con ancora più attenzione e amore. Comprendiamo pienamente i forti disagi che possono provare gli ospiti e gli stessi famigliari per l'impossibilità di incontrarsi, ma possiamo confermare che il personale operativo all'interno dei diversi reparti , dedica generosa attenzione agli anziani. Per evitare qualsiasi contatto fra i nostri ospiti, il nostro personale serve i pasti in camera aiutando chi si trova in difficoltà".

"I nostri cuochi - continua la presidente - si adoperano più che mai cercando di preparare piatti sani e gustosi e che, in qualche modo, gratifichino i nostri assistiti dei grandi sacrifici che sono chiamati a sopportare per difendere la loro salute. La pandemia globale impone a tutti grandi sacrifici, sia morali che materiali, in modo particolare quando, a doverli affrontare sono persone anziane, già fragili e, spesso, con carenze cognitive. Mai come in questo momento dobbiamo cercare di essere uniti e collaborativi per dare il maggior sostegno ai nostri cari. Tutto il personale, compatibilmente con il grande carico di lavoro che deve sobbarcarsi, è disponibile a rispondere alle richieste dei familiari ai quali vogliamo assicurare la massima disponibilità e trasparenza. Una particolare riconoscenza e gratitudine è rivolta a tutti gli operatori della struttura".