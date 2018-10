Aste online sempre più competitive: le case del fallimento Isoldi fanno gola

Boom di offerte e lotta all’ultimo rilancio per aggiudicarsi gli immobili residenziali del fallimento Isoldi. Queste le performance delle aste competitive on line organizzate e gestite, su incarico della procedura concorsuale, da Real Estate Discount. Le aste in questione, quattro lotti residenziali della Isoldi Holding Spa che si trovano Bertinoro, hanno suscitato l’interesse di ben 110 offerenti, con una media di 40 rilanci a lotto e prezzo di aggiudicazione finale raddoppiato rispetto al valore di base d’asta degli immobili.

"Questi risultati - commenta l’architetto Matteo Brucoli, responsabile di Real Estate Discount - sono la dimostrazione che trasparenza e alta accessibilità, caratteristiche peculiari delle nostre aste on line, garantiscono elevata competitività, sicurezza e soprattutto opportunità immobiliari concorrenziali”. Negli ultimi due anni di attività il portale ha proceduto all’aggiudicazione di circa 750 lotti e attualmente gestisce un portafoglio costituito da oltre 2600 immobili per un valore gestito superiore a 1,2 miliardi di euro.

"Il sistema della vendita on line da noi gestito - spiega ancora l'architetto – è stato selezionato da oltre 90 Tribunali in tutta Italia, soggetti privati, società di leasing e fondi pensione perché garantisce non solo massima affidabilità, ma anche una vendita organica dei beni, tutto ciò rende la procedura più chiara, snella e di facile accesso. Inoltre, come è avvenuto per questi lotti del Fallimento Isoldi, attraverso un'asta trasparente e accessibile a tutti è possibile verificare quale sia il prezzo che il mercato immobiliare è disposto a recepire per un determinato bene. I prezzi di perizia, infatti, sono un punto di partenza, ma solo attraverso una gara competitiva si può conoscere la reale quotazione di un determinato immobile".