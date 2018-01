Pensioni, con il 2018 scattano gli aumenti: tutti gli importi

Il 2018 è iniziato con un piccolo aumento per le pensioni. Con la busta paga del 3 gennaio è tornata l'indicizzazione dei trattamenti, dopo due anni di blocco. Inoltre gli assegni saranno rivalutati in base all'inflazione del 2017, che è per ora provvisoriamente stimata pari all'1,1%. La rivalutazione delle pensioni fino a tre volte il minimo nel 2018 sarà, dunque, pari all'1,1% e quindi il trattamento minimo salirà da 501,89 euro a 507,42 euro al mese. "In un anno - scrive l'Inps riportando quanto fissato su un decreto del ministero dell'Economia e del Lavoro sulla rivalutazione delle pensioni - in una circolare l'aumento sarà di circa di 72 euro". Aumento che invece arriva a 143 euro per quanto riguarda le pensioni che assicurano un reddito da 13mila euro l'anno.

Nel dettaglio, per la pensione sociale l'assegno sale a 372,32 euro al mese. Novità anche sull'assegno sociale che passa da 448,07 va a 453 euro. Per gli assegni da 1.000 euro lordi al mese ci sarà un aumento di 11 euro. Lieviteranno di circa 16 euro invece le pesnioni da 1.600 euro. Sulle pensioni da 2100 euro invece l'adeguamento sarà di 17,33 euro. Leggermente più alto invece il "bonus" per le pensioni che sono comprese tra 1500 euro e 3000 euro. In questo caso si registrerà un aumento degli importi su base annuale che va da un minimo di 200 ad un massimo di 260 euro.

Ma non è l'unica novità per quanto concerne la previdenza italiana. Il 2018 vedrà infatti la piena equiparazione dell'età pensionistica tra uomini e donne che si attesta ora a 66 anni e 7 mesi. Ci sarà inoltre la piena operatività sia per l'anticipo pensionistico volontario, che dovrebbe scattare a gennaio, sia quello 'social' con i costi a carico dello Stato, che si allargherà a disoccupati e a chi assiste familiari invalidi o disabili. C'è poi un anticipo ad hoc, al massimo di 2 anni, per le mamme che lavorano.