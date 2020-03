Coronavirus, il ringraziamento dell'azienda ai suoi dipendenti: un aumento in busta paga

Un aumento nelle buste paga dei dipendenti "per essere in prima linea a combattere il coronavirus, assicurando così la continuità della filiera alimentare di fondamentale importanza in questo periodo di fortissima tensione". Questa la decisione assunta dalla Sidac, azienda specializzata nel settore del packaging flessibile in Italia e nel mercato internazionale, che ha stabilito di riconoscere un incremento stipendiale temporaneo di 250 euro lordi per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.

"La decisione, velocemente assunta, è un riconoscimento alla forte disponibilità ed alla risposta dimostrata da tutte le maestranze che con professionalità, continuità ed impegno stanno assicurando la produzione; l’azienda per garantire la salute sul sito produttivo sta attuando tutte le indicazioni contenute nel Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covit-19, a partire dalla costituzione del Comitato previsto dallo stesso protocollo - informano i sindacati -. L’azienda ha inoltre previsto l’attivazione una polizza assicurativa per coprire i dipendenti dal rischio di ricovero causato dal virus Covid-19; sperando che nessuno debba però farvi ricorso".