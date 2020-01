Azienda forlivese acquisisce un nuovo show room e si amplia nel settore dell'arredo

Salaroli Spa ha acquisito recentemente lo show room “Oggetti d’Autore”, che si trova a Forlì via Martoni 54. “Oggetti d’autore” è distributore per la zona di alcuni prestigiosi marchi nel mondo dell’arredamento, tra cui Bulthaup, Poltrona Frau, Molteni & C. , Cappellini, Vitra, Listone Giordano. Spiega Davide Salaroli, amministratore della Salaroli Spa: "L’acquisizione di "Oggetti d’Autore" rappresenta per noi un’ottima opportunità per permettere ai nostri show room estesi in Emilia Romagna di trasformarsi con forti espansioni anche nel mondo dell’arredamenti di interni". Grazie all'operazione, infatti, la Solaroli di via Balzella, con i suoi sei show room (Forlì, Cesena, Ravenna, Faenza, Bologna, Rimini) e oltre 45 anni di storia sul territorio, prosegue nel suo percorso di sviluppo ed evoluzione nel settore dell’arredamento d’interni. Giancarlo Salaroli sottolinea: "Questa importante operazione ci permette di completare la ricerca e la selezione dei maggiori marchi di arredamento a livello mondiale per metterli a disposizione della nostra clientela".